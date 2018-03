Polícia apreende carro de homem com habilitação de Homer Simpson

O veículo foi apreendido e o motorista foi fichado por dirigir sem seguro e sem habilitação adequada

A polícia da região de Thames Valley, no Reino Unido, compartilhou uma carteira de motorista bastante inusitada que apreendeu com um motorista recentemente: uma carteira de habilitação com o nome e a foto de ninguém menos que Homer Simpson.

Uma policial rodoviária teria parado o carro na cidade de Milton Keynes, e ao tentar encontrar a identidade do motorista, lhe foi apresentado o "documento" da imagem, contendo as informações do personagem de desenho animado.

O veículo foi apreendido e o motorista foi fichado por dirigir sem seguro e sem habilitação adequada.

O perfil da instituição ainda fez piada com um dos "bordões" de Homer na série, dito sempre que faz alguma estupidez: "D'oh!"