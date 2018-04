Polícia apreende R$ 60 mil em drogas em Arraial D´Ajuda

No imóvel foram encontradas ainda armas e munições

Sessenta mil reais em drogas, armas e coletes balísticos foram encontrados, na tarde de segunda-feira (2), por equipes do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Porto Seguro), na localidade de Arraial D'Ajuda. O flagrante ocorreu após denúncia anônima de homens armados em Trancoso.

Drogas e armas foram apreendidas em imóvel; mulher foi presa

(Foto: Divulgação/SSP)

As guarnições foram até o local e visualizaram dois homens fugindo em direção a Arraial. Chegando no bairro Mangabeira, a dupla entrou em uma casa e fugiu por um matagal, nos fundos. No imóvel foram encontrados 5,3 kg de cocaína, dois quilos de crack, uma pistola calibre 9mm (uso exclusivo das Forças Armadas e Polícia Federal), uma pistola calibre 40 com adaptador para transformá-la em submetralhadora e 200 munições. Uma mulher que estava na casa foi presa em flagrante.

"Temos um indicativo do dono da casa e agora vamos trabalhar em conjunto com a Polícia Civil para encontrá-lo", comentou o comandante de Operações da PM, coronel Paulo Uzêda.