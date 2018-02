Polícia busca identificar criminosos que mataram criança no Rio

A criança estava com os pais dentro de um carro, saindo de uma lanchonete

A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro instaurou inquérito policial para investigar a tentativa de assalto que resultou na morte de uma criança de 3 anos de idade na madrugada de hoje (6). Segundo a Polícia Civil, a perícia no local do crime já foi feita e diligências para identificar os autores estão em andamento.

A criança estava com os pais dentro de um carro, saindo de uma lanchonete. Eles foram abordados por criminosos em Anchieta, na zona norte da cidade. Os pais tentaram fugir dos criminosos, que atiraram contra o carro em que eles estavam.

A criança morreu e os pais foram levados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Ricardo de Albuquerque. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o pai, Wesley Lima, de 36 anos, levou um tiro nas costas e foi submetido a uma cirurgia, mas está em situação estável. A mãe, Maria Auxiliadora Marriel, de 21 anos, recusou atendimento e saiu da UPA por conta própria.