Polícia Civil abre inscrições para mil vagas; salários chegam a R$ 11 mil

Inscrições podem ser feitas até o dia 2 de março; nível superior é exigido em todos os cargos

Já estão abertas as inscrições para o concurso da Polícia Civil da Bahia, que oferece mil vagas para investigador, delegado e escrivões e salários que chegam a R$ 11.389,96. As inscirções, que prosseguem até o dia 2 de março, devem ser realizada no site da Fundação para o Vestibular da Universidade Júlio de Mesquita Filho (Fundação Vunesp).

Após efetuar a inscrição, o site gera um boleto que deve ser pago na rede bancária. A inscrição será considerada válida apenas depois o pagamento. A taxa custa R$ 160 para os candidatos que vão disputar uma das vagas para delegado e R$ 140 para quem for concorrer aos cargos de investigador de polícia ou de escrivão.

Do total de vagas, 880 são para investigador, 82 de delegado e 38 para escrivães. A remuneração inicial para os delegados de polícia, em regime de trabalho de 40 horas semanais, chega a R$ 11.389,96. Já os investigadores e escrivães de polícia terão remuneração inicial de R$ 3.915,85, no regime de 40 horas semanais.

Requisitos

Os candidatos que vão concorrer a uma das vagas de delegado precisam possuir diploma de conclusão do curso de bacharelado em Direito, devidamente registrado e reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Já para os interessados em disputar aos cargos de investigador ou de escrivão de polícia é exigido diploma de conclusão de curso superior (qualquer área), devidamente registrado no MEC. Os investigadores necessitam, ainda, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida, categoria B, no mínimo.

Entre as 880 vagas para o cargo de investigador, 572 são para ampla concorrência, enquanto 264 são para candidatos negros, conforme a Lei Estadual 13.182/2014, que garante 30% do total para cota racial. Outras 44 vagas de investigador são reservadas para pessoas com deficiência, de acordo com a Lei Estadual 12.209/2011. Para delegados, são 53 vagas para ampla concorrência, 25 para negros e quatro para pessoas com deficiência. Já para escrivães são 25 para ampla concorrência, 11 para negros e duas para pessoas com deficiência.

Etapas

O concurso possuirá sete etapas, sendo seis eliminatórias. Primeiro, serão realizadas as provas objetivas (1ª etapa-eliminatória) e as provas discursivas (2ª etapa-eliminatória), depois os exames biomédicos (3ª etapa-eliminatória), o teste de aptidão física (4ª etapa-eliminatória), o exame psicotécnico (5ª etapa-eliminatória), a prova de títulos (6ª etapa-classificatória) e a investigação social e de conduta pessoal (7ª etapa-eliminatória).