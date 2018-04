Polícia Civil: confira o simulado de Direito Administrativo e Administração Pública

Questões foram selecionadas por especialistas da área; concurso ocorre no dia 22 de abril

O CORREIO segue esta semana com aquela ajuda para os concurseiros que vão encarar as provas da Polícia Civil da Bahia. As áreas abordadas nesta etapa da série especial com questões comentadas por especialistas são as de Direito Administrativo e Administração Pública. Nas questões de direito, a seleção foi feita pelo Advogado, especialista em Direito Administrativo e professor de Direito Administrativo e Constitucional de cursos preparatórios para concursos, professor Edmundo Garcia. Já o simulado de Administração contou com o apoio do professor de Administração Geral e Pública e de cursos preparatórios para concurso, Robson Dias. Não deixe de conferir também as questões que serão publicadas aqui no site ao longo da semana.



DIREITO ADMINISTRATIVO





1. (VUNESP 2017 TJM SP) Os atos dos servidores públicos deverão estar em conformidade com o interesse público, e não próprio ou de acordo com a vontade de um grupo. Tal afirmação está de acordo com o princípio

a) do bem público.

b) da legalidade.

c) da impessoalidade.

d) do poder vinculado.

e) da hierarquia.





2. (VUNESP 2017 TJM SP) É ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário:

a) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.

b) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.

c) revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.

d) revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

e) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.



3. (VUNESP 2017 Prefeitura de São José dos Campos - SP ) Nos termos da nº Lei 8.666/1993,

a) toda anulação de procedimento licitatório gera obrigação de indenizar.

b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

c) não é possível a revogação de licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente.

d) a anulação ou revogação da licitação não pode ser realizada de ofício, ainda que por motivo de ilegalidade.

e) a revogação da licitação não pode ser realizada pela mesma autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório



GABARITOS

1. LETRA C O princípio da impessoalidade estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações e privilégios indevidamente dispensados a particulares no exercício da função administrativa.

2. LETRA E Conforme Lei 8.429/1992 - Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: VII - conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

3. LETRA B Consoante Lei 8.666/1993 - Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. § 3º No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.





ADMINISTRAÇÃO





1) Na concepção do conceito básico da administração moderna, para administrar nos mais variados níveis da organização, é necessário ter no perfil três importantes habilidades:

a) pessoal, individual e conceitual.

b) técnica, especifica e pessoal.

c) humana, individual e específica.

d) comportamental, profissional e pessoal.

e) técnica, humana e conceitual.





2) O ciclo PDCA, ou ciclo de Deming, é

a) um fluxograma, com respectivo cronograma, de procedimentos vinculados a um processo produtivo específico.

b) uma ferramenta de verificação de fatores institucionais, econômicos e sociais vinculados ao processo decisório.

c) um fluxograma de procedimentos vinculados ao processo orçamentário.

d) uma sigla formada por Plano, Dotação, Controle e Atuação, vinculados ao processo orçamentário.

e) uma ferramenta de controle gerencial cuja finalidade é monitorar a melhoria contínua de um processo ou do sistema de gestão, por inteiro, de uma organização.



3) O Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, de 1995, distinguiu quatro (4) setores estatais. A um desses setores atribuiu-se a característica fundamental da ação do estado em conjunto com organizações públicas não estatais e até privadas, o chamado 3º setor. Esse setor, no Plano Diretor, foi designado como

a) Atividades Estratégicas.

b) Serviços Não Exclusivos.

c) Atividades Exclusivas.

d) Núcleo Estratégico.

e) Serviços Paraestatais.





4) O instrumento balizador da reforma e modernização do Estado brasileiro, em 1995, rumo à Nova Gestão Pública (NGP) que pretendeu eliminar, entre outras coisas, o elevado déficit de desempenho da Administração Pública na prestação dos serviços públicos, foi o

a) Plano de Reforma do Serviço Público.

b) Plano Nacional de Desenvolvimento.

c) Plano de Metas.

d) Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.

e) Programa Nacional de Desburocratização.



GABARITOS

1. letra E De acordo com Robert Katz, as habilidades requeridas do Administrador estão associadas aos níveis hierárquicos da organização, ou seja, institucional – habilidades conceituais, intermediário – habilidades humanas e operacional – habilidades técnicas.

2. letra E O ciclo PDCA (Plan, Do, Check/Control, Act) representa as fases da função administrativa de controle.

3. letra B De acordo com o Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, os setores do estado são: 1 – Núcleo Estratégico, 2- Atividades Exclusivas, 3-Serviços Não-Exclusivos e 4-Produção de Bens e Serviços para o Mercado. O setor do Estado que opera junto com organizações públicas não-estatais e até privadas é o setor de Serviços Não-exclusivos.

4. letra D O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995) é o instrumento oficial da implantação da Administração Publica Gerencial no Brasil.





