Polícia Civil prende ex-militar durante operação contra tráfico de armas

Ao todo, Operação Shooter cumpre 22 mandados de prisão e 43 de busca e apreensão em Brasília

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (23) o ex-militar do Exército Mauro de Souza Ferreira durante a operação Shooter (atirador, em inglês). A ação tem como objetivo desarticular um esquema de tráfico de armas no Distrito Federal.

Ao todo, 180 policiais civis se mobilizam na ação para cumprir 22 mandados de prisão e 43 de busca e apreensão.

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (23) o ex-militar do Exército Mauro de Souza Ferreira durante a operação Shooter (atirador, em inglês). A ação tem como objetivo desarticular um esquema de tráfico de armas no Distrito Federal.

Ao todo, 180 policiais civis se mobilizam na ação para cumprir 22 mandados de prisão e 43 de busca e apreensão.

De acordo com o G1, a Polícia Civil informou que dois militares ativos, dois ex-militares do Exército e um da reserva da Aeronáutica são alvos da operação. Os pedidos de prisão são temporários, ou seja, valem por cinco dias prorrogáveis.

As buscas e apreensões estão sendo cumpridas em seis regiões do DF (Cruzeiro, Santa Maria, Jardim Botânico, Guará, Gama) e duas do Entorno (Valparaíso de Goiás e Novo Gama). Entre os alvos estão, também, colecionadores que teriam comprado armas ilegais de traficantes.