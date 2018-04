Polícia confirma tiroteio na sede do YouTube na Califórnia

Houve uma tentativa de evacuação das pessoas no local

A polícia da cidade de San Bruno, na Califórnia (EUA), relatou há instantes que está "respondendo a um atirador ativo" e que há "atividade policial" no endereço da sede do YouTube. Em sua conta no Twitter, a divisão local de segurança advertiu moradores locais a permanecerem longe dessa área.



A Dow Jones Newswires cita ainda "múltiplos relatos" de usuários do Twitter que trabalham no YouTube de que tiros foram disparados no terreno da empresa e houve uma tentativa de evacuação das pessoas no local.