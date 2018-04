Polícia descobre plantação com 40 mil pés de maconha em Abaré na Bahia

Suspeito de tráfico foi morto em confronto com a polícia

A polícia descobriu no final da tarde de segunda-feira (09) uma plantação com 40 mil pés de maconha em Abaré, cidade distante 550 quilômetros de Salvador. Cerca de 40 mil pés de maconha foram descobertos e incinerados por equipes do 20° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso). Na ação, um homem suspeito de integrar a quadrilha que protegia a plantação foi morto.





De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) os militares receberam uma denúncia anônima informando sobre o plantio, na fazenda Acarú. "Um grupo de traficantes estava no plantio e com a chegada dos PMs houve confronto. Um criminoso foi atingido e socorrido para o Hospital Municipal de Abaré, mas não resistiu. Um criminoso foi encontrado no local e com ele apreendido um revólver calibre 22", afirmou a SSP-BA, em nota.

Após o confronto, segundo a SSP-BA, as equipes retiraram os pés de maconha, guardaram uma pequena quantidade para anexar na ocorrência e queimaram o restante.