Polícia desmonta loja que vendia celulares roubados na BA

Trinta aparelhos foram recuperados; polícia investiga quem eram os fornecedores

Uma loja que vendia celulares roubados e furtados em Santo Antônio de Jesus foi desmontada no final da manhã desta sexta-feira (5) por equipes do Serviço de Investigação da 4ª Coordenadoria Regional e Polícia do Interior (Coorpin/Santo Antônio de Jesus). No local, foram recuperados 30 smartphones. A polícia também apreendeu R$ 2 mil e prendeu o dono do estabelecimento em flagrante.

Foto: Divulgação/SSP-BA

Segundo a polícia, Matheus Andrade Bastos, 21 anos, tinha um box, na principal feira livre da cidade e vinha sendo acompanhado pelos investigadores. Os celulares achados, após consulta ao banco de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), tinham restrições de roubos e furtos. O valor encontrado no estabelecimento, segundo depoimento do dono, foi adquirido com as vendas dos equipamentos.

“A população precisa entender que comprar um celular sem saber a procedência pode se configurar como crime de receptação. Quem prefere gastar menos e ter um smartphone dessa forma está colaborando diretamente com os roubos e furtos. Esse material ilegal só tem valor por que existem os compradores”, alertou o titular da 4ª Coorpin, Edílson Magalhães.

O delegado informou ainda que as investigações serão aprofundadas para descobrir quem são os assaltantes que abasteciam a loja com produtos.