Polícia encontra 30 mil pés de maconha escondidos em milharal na zona rural de Santa Brígida

Drogas, espingardas e balança de precisão também foram localizadas

Após uma denúncia anônima, policiais militares e civis encontraram na madrugada do último sábado (17) uma plantação com 30 mil pés de maconha na zona rural de Santa Brígida, numa localidade conhecida como Baixa do Mulungu. As plantas estavam escondidas dentro de um milharal e foram destruídas após a ação dos agentes.

Os policiais também encontraram no local apreenderam três sacos da droga, duas espingardas e uma balança de precisão. Houve troca de tiros, mas um suspeito foi capturado. Antônio Lúcio Freire Neto, 33 anos, foi preso e encaminhado à unidade policial, onde foi autuado em flagrante.

Na casa da filha de outro suspeito, foi encontrado ainda 1,4 kg de maconha pronta para consumo. Josemar Cosme da Silva, o Josa, está sendo procurado pela polícia e já tem passagem por tráfico de drogas.