Polícia encontra acampamento de traficantes dentro de parque no Subúrbio

Local montado dentro do Parque São Bartolomeu servia de abrigo para criminosos

Um acampamento que seria de traficantes foi desmontado pela polícia dentro do Parque São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram encontrados no local roupas, calçados, colchões e alguns alimentos.

(Foto: Divulgação/SSP)

Ainda segundo a SSP, o local havia barracas na área, além de um taco de madeira, com pregos e arame farpado, que era utilizado contra traficantes rivais. O instrumento também foi apreendido.

A operação contou com equipes da 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma), da 14ª Companhia Independente da PM (CIPM/Lobato), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos e do Grupamento Aéreo (Graer) da PM.

"Estamos cada vez mais perto de desarticular o bando liderado por Ednelson Nsscimento da Conceição, criminoso que integra o Baralho do Crime da SSP. Sabemos que o acampamento era usado por ele para fugir das nossas ações de rotina. Agora está sem o esconderijo", contou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Baía de Todos os Santos, coronel Válter Menezes.

De acordo com o coronel, o patrulhamento permanecerá reforçado na região para prender Ednelson.