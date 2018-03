Polícia erradica 30 mil pés de maconha em Santa Brígida

Suspeitos de manter plantação são presos

Equipes do 20° Batalhão de Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso) e 18ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Corpin) localizaram 30 mil pés de maconha no município de Santa Brígida, na manhã deste sábado (17), por volta das 5 horas, após denúncias da população. Antônio Lúcio Freire Neto, 33 anos, e Joice Cosme da Silva, 27, foram presos em flagrante.

Os policiais encontraram um milharal que escondia pés de maconha com sistema de irrigação na Baixa do Mulungu. “Nesse momento, as pessoas que tomavam conta fugiram atirando contra a polícia mas alcançamos dois deles”, explicou o comandante do 20° BPM, tenente-coronel Carlos Humberto Moreira.

Plantação de maconha foi incinerada

Foram apreendidos três sacos com a droga pronta para revenda, duas espingardas e uma balança. A plantação foi incinerada. Antônio Lúcio Freire Neto e Joice Cosme da Silva foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Paulo Afonso. Joice é filha do traficante de drogas Josemar Cosme da Silva, 47 anos, conhecido como ‘Josa’, que fugiu durante a ação policial.

O tenente-coronel destacou a integração das forças policiais do estado em ações como a realizada em Santa Brígida. “Essa parceria só fortalece o nosso trabalho a cada dia”, ressaltou, acrescentando que a comunidade pode enviar informações anonimamente pelo Disque-Denúncia ligando 181 (interior) ou 3235-0000 (Salvador).