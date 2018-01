Polícia estuda fazer abordagem especial de taxistas em festas populares

Medidas devem ser anunciadas nos próximos 15 dias

Os 7 mil taxistas que atuam em Salvador poderão ter um esquema diferente de abordagem em blitz da polícia durante as festas populares. O assunto foi discutido na quarta-feira (17) em reunião no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) com representantes de cooperativas e associação de taxistas e o secretário Maurício Barbosa. Ano passado, pelo menos 11 taxistas foram assassinados no estado.

O aumento das abordagens aos veículos com passageiros e a atenção em alguns pontos da cidade também foram assuntos debatidos no encontro. “Precisamos caminhar juntos na busca por melhorias. Nossa intenção é que esse diálogo com a categoria seja contante, para que cheguemos juntos a soluções”, reforçou Barbosa.

A ação de clandestinos em locais como a rodoviária, o aeroporto e o ferry boat, uma das principais reclamações dos taxistas, também foi discutida. “Muitos deles se fingem de condutores de Uber para permanecer nessas áreas, chegando até a ameaçar alguns taxistas”, afirmou Gílson Ferreira Figueiredo, representante da Comissão de Taxistas da Rodoviária.

Sobre o assunto e outras demandas de fiscalização, o secretário Maurício Barbosa, esclareceu que são da alçada do município. Quanto à segurança dos taxistas, os pontos levantados no encontro serão levados às polícias Militar e Civil, para que novos protocolos sejam adotados. Uma nova reunião, que deve acontecer dentro de 15 dias, indicará ações específicas para a categoria em 2018.