Polícia Federal confirma concurso público para 500 vagas

Vagas são para nível superior; edital deve ser publicado até dia 20 de outubro

A Polícia Federal informou nesta sexta-feira (20) a autorização para a realização do concurso para selecionar 500 candidatos para cargos de ensino superior.

De acordo com informações do G1, o prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições para o concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação da portaria, ou seja, até 20 de outubro.

Veja as distribuição das vagas e cargos do concurso: