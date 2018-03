Polícia Federal prende ex-assessor de Michel Temer

Prisão de José Yunes foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal

A Polícia Federal prendeu o amigo e ex-assesor do presidente Michel Temer, José Yunes, nesta quinta-feira (29) em São Paulo.

De acordo com o G1, a prisão foi autorizada pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do inquérito que apura irregularidades no decreto dos portos.

Ainda conforme o G1, a defesa de Yunes confirmou a prisão e criticou a decisão da Justiça.

"É inaceitável a prisão de um advogado com mais de 50 anos de advocacia, que sempre que intimado ou mesmo espontaneamente compareceu a todos os atos para colaborar. Essa prisão ilegal é uma violência contra José Yunes e contra a cidadania", afirmou o advogado José Luis de Oliveira Lima.