Polícia Federal prende prefeito, vice e vereadores de Cabedelo, na Paraíba

Operação Xeque- Mate, que combate esquema de corrupção, foi deflagrada nesta terça-feira (03)

A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira (03) o prefeito de Cabedelo, Leto Viana (PRP), o vice-prefeito e mais cinco vereadores durante a operação Xeque-Mate. A ação, conjunta com o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público da Paraíba, visa desarticular um esquema de corrupção na administração pública no município localizado na região da Grande João Pessoa.

De acordo com informações do G1, a PF informou que a esposa do prefeito e também vereadora da ciadade era responsável pelos contratos fraudulentos. Ela também é alvo de mandado de prisão. O casal gastou milhões em imóveis com dinheiro desviado, e dispõe de um estilo de vida totalmente incompatível com a renda. Equipes da Polícia Federal também cumprem mandado na casa do empresário Roberto Santiago, em João Pessoa.

Ao todo, são 11 mandados de prisão preventivas, 15 sequestros de imóveis e 36 de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Além dos mandados, a Justiça decretou o afastamento cautelar do cargo de 85 servidores públicos, incluindo o prefeito e o vice-prefeito de Cabedelo, e o presidente da Câmara Municipal.

Ainda conforme o G1, o grupo teria desviado cerca de R$ 18 milhões. Entre as acusações que os envolvidos terão de responder na Justiça está formação criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude licitatória.

O prefeito Leto Viana, em específico, vai responder ainda por crime de responsabilidade na esfera da administração pública. O Ministério Público e a PF disponibilizam um endereço eletrônico para denúncias relativas à investigação.