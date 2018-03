Polícia identifica sete dos oito mortos na Rocinha nesse sábado

As vítimas chegaram a ser levadas para o Hospital Miguel Couto, mas não resistiram

A Delegacia de Homicídios (DH) identificou neste domingo (25) sete dos oito mortos na manhã de sábado (24) na favela da Rocinha, zona sul do Rio, local onde três dias antes havia morrido um policial militar, Felipe Mesquita, e um morador chamado de Marechal.

Segundo testemunhas, ele teria tentado ajudar o policial. As identificações foram feitas pelas digitais das vítimas, informou a DH. São eles: Matheus da Silva Duarte de Oliveira, 18 anos, Osmar Venâncio do Nascimento, 45 anos, Bruno Ferreira Barbosa 24 anos, Júlio Morais de Lima, 22 anos, Hércules de Souza Marques, 26 anos, Magno Marinho de Rezende, 28 anos e Wanderson Teodoro de Souza, 21 anos. As mortes ocorreram após confronto entre policiais do Batalhão de Choque e traficantes.

As vítimas, classificadas como bandidos pela informação policial, o que ainda não foi confirmado, chegaram a ser levadas para o Hospital Miguel Couto, mas não resistiram aos ferimentos. Os policiais militares envolvidos na operação foram ouvidos na DH e tiveram suas armas apreendidas.