Polícia investiga esfaqueamento na Feira de São Joaquim

O homem, conhecido como Cabeludo, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE); a autoria será investigada

A polícia está investigando uma tentativa de homicídio em plena tarde deste sábado na Feira de São Joaquim, em Salvador. Um homem, cujo nome não foi divulgado pela polícia, foi esfaqueado no local, por volta das 13h.

Policiais militares da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar o caso. “Ao chegar ao local, a guarnição isolou a área e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para dar atendimento médico à vítima”, disse a PM em nota. O homem, conhecido como Cabeludo, foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE) e não há informações sobre o estado de saúde dele.



A PM informou que a autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).