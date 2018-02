Polícia investiga morte de criança de 1 ano e 4 meses em Brotas

Vítima foi levada para o hospital, onde foi constatado ferimentos no órgão genital

A Polícia Civil investiga a morte da garotinha Maria Alice de Oliveira Lima, de 1 ano e 4 meses, ocorrida na noite desta quinta-feira (22), em Salvador. Segundo a mãe da menina, a filha passou mal após tomar um suco.

Maria foi socorrida pela mãe para o Hospital Evangélico, em Brotas, onde a família mora, mas, como o Evangélico não atende pediatria, a menina precisou ser transferida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou sem vida. Ao examinar o corpo, um médico constatou que havia dilaceramento do ânus e da vagina da criança.

Conforme o boletim de ocorrência registrado no HGE, a mãe de Maria Alice chegou ao hospital acompanhada de um técnico de enfermagem do Hospital Evangélico e da filha. Ela informou aos policiais que a menina tomou um suco e foi dormir.

"O técnico do hospital particular relatou que a mãe da criança procurou atendimento pediátrico para a filha. Ela relatou que depois que a menina tomou o suco, acordou passando mal, sem conseguir respirar e que, por isso, buscou atendimento", diz o boletim.

Não há informações, porém, do motivo pelo qual a vítima foi transferida para o HGE. "Ao chegar neste HGE, o médico constatou o óbito da vítima. Na preparação do corpo para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR) pela enfermagem, foi verificado que havia dilaceramento de vagina e do ânus da referida criança", conclui o boletim.

O CORREIO foi até a casa da família, na manhã desta sexta-feira (23), mas não conseguiu contato. Uma mulher, que se identificou como amiga da mãe da criança, informou que não havia qualquer familiar de Maria Alice em casa. Ela não quis dar informações sobre a morte a garota.

O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Derca). Em contato com a reportagem, a delegada Simone Malaquias informou que ainda ouviria os familiares da garota.

"A polícia vai investigar o caso, pois, ainda não existem informações suficientes para qualificar o que houve. As oitivas junto à família serão iniciadas e aguardaremos o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT), única prova material neste caso", explicou Simone.

Ainda conforme a delegada, o resultado do laudo deve ficar pronto em até 30 dias. O CORREIO tentou contato com o DPT mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.