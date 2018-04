Polícia investiga se corpo carbonizado achado em carro é de delegado

SSP determinou 'apuração rigorosa'; Torres é titular da Delegacia de Barra da Estiva

Marco Antônio Torres, titular da delegacida de Barra da Estiva, está desaparecido (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil da Bahia investiga se o corpo carbonizado, encontrado nesta sexta-feira (13), na zona rural de Anagé, Sudoeste do estado, dentro de um veículo incendiado, é do delegado Marco Antônio Torres, desaparecido desde esta quinta-feira (12).

O delegado Torres atua como titular na Delegacia de Barra da Estiva, também no Sudoeste, e é substituto em Ibicoara. Ainda não se sabe o motivo do desaparecimento do policial.

O veículo, uma caminhonete, é do próprio delegado, segundo a polícia, e na carroceria havia uma moto. O corpo, ainda não identificado, foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Vitória da Conquista.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Brumado, com quem o CORREIO não conseguiu contato. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) determinou "apuração rigorosa" no caso envolvendo o desaparecimento do delegado.

Segundo o comunicado, o “apoio aos familiares tem sido prestado desde o momento em que o policial não foi encontrado”.

“Estamos todos sentidos com essa situação, solidários à família e empenhados no esclarecimento total dos fatos”, declarou o secretário da Segurança Pública Maurício Teles Barbosa.