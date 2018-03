Polícia investiga se corpos carbonizados são de casal sequestrado

Homem e mulher estão desaparecidos em Camaçari desde segunda-feira

Dois corpos encontrados carbonizados, na tarde desta quarta-feira (28), em uma localidade conhecida como Cetrel, em Vila de Abrantes, município de Camaçari, podem ser de um casal que foi sequestrado na noite da última segunda-feira (26) na cidade. A dupla foi retirada de casa no Caminho do Mar 4, na mesma região, e não foi mais vista. De acordo com a polícia, não foi pedido resgate.

Segundo a delegada titular da 25ª Delegacia (Vila de Abrantes), Danielle Monteiro, ainda não é possível afirmar que os cadáveres sejam do casal. “Não foi possível identificar os corpos, nem saber o sexo. Só após o exame de DNA poderemos dizer se era o casal sequestrado ou não”, disse, referindo-se ao estado dos corpos.

Segundo a polícia, o marido tinha passagem pela polícia por roubo, era usuário de drogas e tinha envolvimento com o tráfico. Alegando questões de segurança, a delegada informou que não iria revelar o nome das vítimas do sequestro.