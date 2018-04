Polícia Militar de Sergipe abre concurso com 330 vagas

Inscrições começam dia 9 de abril para cargos de nível médio e superior; salários chegam a R$ 9.236,39

O concurso da Polícia Militar de Sergipe abre inscrição nesta segunda-feira (09) para preenchimento de 330 vagas nos postos de Soldado e Oficial Combatente. As funções exigem médio ou superior e têm salários de até R$ 9.236,39. O concurso será coordenado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC, e os editais reservam 33 vagas para os candidatos afrodescendentes.

Do total de vagas, 240 são para candidatos do sexo masculino e 60 para o sexo feminino. Para os concorrentes das vagas para ensino médio é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria "B", altura mínima de 1,65m se do sexo masculino e 1,60m se candidata do sexo feminino e idade mínima de 18 e máxima de 35 anos na data da inscrição. O salário chega a R$ 3.370,00.

Já para o quadro de Oficiais Combatentes são 30 vagas, sendo 24 para homens e 6 para mulheres. A função exige título de bacharel em Direito, Carteira Nacional de Habilitação na categoria "B", altura mínima de 1,65m se do sexo masculino e 1,60m se candidata do sexo feminino e idade mínima de 18 e máxima de 35 anos. O salário dos Oficiais é de R$ 9.236,39 mensais. Durante o curso de formação o aluno Soldado receberá um salário mínimo e o aluno Oficial metade da remuneração. Ou seja, R$ 4.618,19.

Provas

O concurso terá várias etapas de avaliação, sendo:

Prova objetiva para todos;

Teste de aptidão física para todos;

Avaliação psicológica para todos;

Pesquisa da conduta social, da reputação e idoneidade, para todos;

Prova discursiva, apenas para Oficiais.

As provas objetivas serão realizadas na grande Aracaju (SE) no dia 1º de julho de 2018, nos locais e horários que serão divulgados a partir do dia 25 de junho pelo site da organizadora www.ibfc.org.br. Neste mesmo endereço eletrônico também serão divulgados os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, no dia 02 de julho.