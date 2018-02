Polícia Militar define esquema de segurança para o clássico Ba-Vi

Cerca de 500 policiais vão participar do primeiro clássico de 2018

O primeiro clássico Ba-Vi de 2018 vai contar com um forte aparato de segurança no domingo. Na tarde desta quinta-feira (15), foi realizada reunião da Polícia Militar com representantes de Bahia e Vitória, das torcidas organizadas dos clubes e órgãos da prefeitura, como a Transalvador. No encontro foi apresentado o planejamento para o duelo, que terá as duas torcidas novamente, após seis clássicos com torcida única.

Ao todo, 500 policiais vão fazer o esquema de segurança dentro e no entorno do Barradão. Ficaram definidas também as vias de acesso para tricolores e rubro-negros.

“No nosso planejamento, a via Artêmio Valente e a Via Expressa Mário Sérgio ficarão destinadas aos torcedores do Vitória, pois fica próximo ao estacionamento e viabiliza o procedimento de segurança. Já a torcida do Bahia, nós vamos orientar que venha do São Rafael, pois já sai no acesso à torcida visitante”, explicou o tenente-coronel Saulo Roberto, comandante do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos.

Visitante no duelo, a torcida Bamor terá seus ônibus escoltados até o estádio.

Presidente do grupo, Luciano Venâncio comemorou o retorno das duas torcidas. “A gente estava ansioso por esse momento, só quem ganha é o clássico, que todo mundo aprendeu a gostar”, disse ele, que teve o pensamento reforçado pelo rubro-negro Zelito Bispo, representante da torcida organizada Caravana Rubro-Negra.

“A gente espera que os torcedores de Bahia e Vitória se comportem, que seja um clima de paz dentro e fora do estádio. A rivalidade tem que ser dentro de campo”, disse.

O representante da Imbatíveis, maior organizada do Vitória, chegou atrasado.