Polícia prende dupla que vendia abadás falsos do Bloco do Nana

Suspeitos estavam próximo a uma feira, no bairro de Patamares

Duas pessoas foram presas com 11 abadás falsos do Bloco do Nana, no bairro de Patamares, na manhã deste sábado (10). De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Boca do Rio) a dupla foi apreendida na parte de fora de uma feira que vende abadás.

Ao abordar os dois, os policiais descobriram que os abadás eram falsos. Eles foram presos em flagrante e levados para a 9ª Delegacia (Boca do Rio).

Fantasias foram apreendidas pela Polícia Militar

(Foto: Divulgação/Polícia Militar)

"Estamos fazendo um trabalho preventivo em todos os pontos de entrega das fantasias de Carnaval com o objetivo de coibir delitos contra o folião que vai brincar o Carnaval. A nossa ação rápida resultou na prisão desta dupla e continuaremos intensificando as nossas ações para evitar este tipo de crime", destaca o major Edson, comandante da 39ª CIPM.

De acordo com a PM, 1.600 policiais estão atuando na Operação Abadá, que começou no último dia 30 e vai até o final do Carnaval. O patrulhamento acontece no entorno dos locais de entrega de fantasias.