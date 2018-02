Polícia prende mulher que esfaqueou empresário durante encontro do Tinder

Comparsa que entrou escondido em porta-malas do carro também foi preso

Já está preso o casal suspeito de esfaquear um empresário dentro de sua própria casa durante um encontro marcado pelo aplicativo de relacionamento Tinder no Rio. Sergiara de Oliveira Riberio, de 24 anos, e o comparsa dela, Victor Hugo Dias Almeida, de 26 anos, foram presos dentro de um hotel em Minas Gerais. Sergiara se cadastrou no app com o nome de Vivian, dizia ter 22 anos e marcou encontro com o empresário Roberto Del Cima, de 69 anos.

Segundo a Polícia Civil, o veículo usado no crime, um Jeep Renegade branco, estava com eles e ainda tinha vestígios de sangue. Com a dupla foram encontrados os objetos roubados da vítima e uma peruca que Sergiara usou como disfarce durante o crime. Eles estavam sendo procurados desde a madrugada de quarta-feira (31). "Estamos todos tranquilos de outras pessoas não estarem em risco. Pelo menos essa dupla vai sair do ar por muito tempo", comentou o irmão da vítima, Italo Del Cima, de 71 anos.

Segundo a polícia, Sergiara dopou Roberto após o jantar e câmeras da casa registraram o momento em que ela coloca uma substância na bebida do empresário. Ela esperou que ele começasse a dormir para esfaquea-lo, mas Roberto acabou acordando por conta da dor provocada pelos golpes.

Foto usada por Sergiara como Vivian no Tinder (esq.); Sergiara durante a prisão nesta quinta (1º) (Fotos: Divulgação)

Segundo o jornal Extra, mesmo ferido, Roberto conseguiu trancar Sergiara em um dos cômodos do quarto, mas o comparsa dela - que entrou na casa escondido no porta-malas do carro - subiu para ajudá-la. Roberto também foi atacado por Victor, que destrancou a mulher, roubos alguns pertences e fugiu. Durante o ataque, a empregada do empresário, Iara Domingues, de 37 anos, ouviu os gritos e, ao sair do quarto, se deparou com o homem nas escadas. Ela, então, fugiu pelo telhado e correu até a portaria do condomínio para pedir ajudar. Foi quando a dupla de bandidos conseguiu fugir.

Cômodos da casa da vítima ficaram suos de sangue (Foto: Reprodução)