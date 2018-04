Polícia prende suspeito de liderar ataque que queimou 3 ônibus em Salvador

Após o vandalismo, o Sindicato dos Rodoviários descidiu suspender o transporte público no Vale

Mailson dos Santos Azevedo, o 'Papel', 19 anos, foi preso na madrugada deste domingo (8) suspeito de liderar os ataques a ônibus, no Vale das Pedrinhas e Amaralina que queimou três ônibus na noite de sábdo (7).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Mailson foi encontrado por guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico e faz parte da mesma quadrilha de Ítalo Alves de Jesus Pereira, 21 anos, conhecido como Rato, que foi morto na noite desta sexta-feira (6) durante confronto com policiais militares na Chapada do Rio Vermelho.

Mailson foi apontado como líder dos ataques

Foto: Divulgação/SSP-BA

Com Maílson, reconhecido por algumas vitimas que estavam nos ônibus atacados, foram apreendidos uma pistola calibre 40, munições, 42 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, R$ 520 e nove relógios roubados de alguns passageiros antes de colocar fogo nos coletivos.

"Importante pegarmos o mandante dos ataques. Sabemos que adolescentes e mulheres ligados ao tráfico participaram das ações criminosas e estamos trabalhando para chegarmos nos outros autores", contou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Atlântico, coronel Francisco Kerjean. A SSP-BA informou ainda que o policiamento segue reforçado na região e que a quantidade de pessoas que participou do ataque é indefinida.

Ônibus não circulam no Vale das Pedrinhas na manhã deste domingo

Após o vandalismo, o Sindicato dos Rodoviários descidiu suspender o transporte público na noite de ontem. Os ônibus não estão circulando no bairro de Vale das Pedrinhas na manhã deste domingo (9). A decisão dos coletivos não entrarem na localidade é tomada após dois ônibus terem sido queimados na região, em protesto a morte de um traficante do bairro.



Mesmo sem a presença dos ônibus, o comércio estava funcionando normalmente na manhã deste domingo (08)

Foto: Pedro Vilas Boas/CORREIO

Um morador do bairro, que não quis se identificar, contou que a ação criminosa prejudicou todo o bairro, inclusive deixando alguns moradores sem internet. "A gente tem que andar até à rua do Canal. O fogo ainda pegou nos fios todos ai", afirmou. Ele mora próximo a um ponto de ônibus.

Apesar do transtorno, algumas pessoas não quiseram comentar o assunto, por medo de represálias. "Aqui tá tudo maravilhoso", disse uma moradora. Um outro revelou o motivo por trás da recusa: "Aqui morre se falar. Mata, que tira até a alma", explicou.

Mesmo sem a presença dos ônibus, o comércio estava funcionando normalmente.

Ônibus em chamas no Vale das Pedrinhas (Foto: Leitor CORREIO)

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Ítalo era traficante, ameaçava moradores, e entrou em confronto com os policiais. Com ele foi encontrada uma pistola calibre 380.

Moradores contaram que um grupo de homens armados chegou a pé no final de linha do Vale das Pedrinhas, por volta das 18h de sábado, e colocou fogo nos dois coletivos. Houve correria e empurra-empurra. Uma barraca de frutas que estava entre a calçada e um dos ônibus também foi atingida pelas chamas. O que sobrou das frutas ficou espalhadas pelo chão.

Ônibus deixaram de circular no Vale das Pedrinhas (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)

As chamas altas atingiram parte dos fios dos postes que estavam próximos, mas a energia não precisou ser interrompida. O fogo alcançou também as fachadas de algumas lojas, derreteu parte da proteção contra o sol de alguns estabelecimentos, e a temperatura alta quebrou o vidro das janelas de algumas casas. Assustados, os comerciantes liberaram os funcionários e baixaram as portas.

Algumas lojas tiveram as fachadas danificadas pelo calor do fogo (Foto: Evandro Veiga/ CORREIO)