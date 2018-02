Polícia procura motorista que se filmou a 254 km/h em SC

Além de mostrar o velocímetro, condutor ainda registrou manobras perigosas na avenida

Um motorista vem sendo procurado pela polícia depois de se filmar a 254 km/h em uma rodovial estadual de Santa Catarina. Além de exibir o velocímetro acima da velocidade de 80 km/h permitida na via, o condutor ainda registrou manobras perigodas em um trecho da SC-157. O modelo do veículo foi identificado e a data provável do caso foi 24 de janeiro deste ano, conforme aponta o painel do veículo.

O motorista filma o próprio painel com uma das mãos, enquanto a outra fica no volante. Ele quase provoca um acidente, reduzindo a velocidade apenas quando passam na via contrária caminhões.

Quando identificado, o motorista deve responder por excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e direção perigosa.

