Polícia procura suspeitos de matar auxiliar de classe na Boca do Rio

Corpo da vítima foi sepultado nesta sexta; família pede Justiça

Três homens envolvidos na morte da auxiliar de classe Joy Soares da Silva, 38 anos, foram identificados segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Luciano dos Santos Silva, conhecido como Lê, 42 anos, Fábio Marques Costa de Novas, o Fabão, 35, e Gerson dos Santos Nascimento Júnior, o Aquático, 19, invadiram a casa da vítima, na Boca do Rio, em Salvador, nesta quinta-feira (8) e, de acordo com a investigação, executaram Joy a tiros. O alvo do crime, segundo a polícia, é o ex-marido da vítima, de prenome Robson, que seria ex-traficante.

Foi no início da tarde desta sexta (9) que os familiares a amigos mais próximos se despediram de Joy. O enterro ocorreu no cemitério de Periperi, no Subúrbio Ferroviário. Bastante abalada, a mãe da vítima ainda não conseguia entender “tamanha crueldade” que fizeram com a sua filha.

“Joy acordava 5h da manhã todo dia pra trabalhar. Era uma mulher guerreira, que não merecia passar por isso”, lamentou.

“Não espero na Justiça dos homens, porque sei das falhas, mas confio na justiça de Deus”, completou, emocionada.

Joy deixa uma filha de 13 anos, fruto do casamento com Robson. Antes de trabalhar no Colégio Magister, na Boca do Rio, ela havia passado por outras três escolas. De acordo com sua prima, Joyce Soares, a vítima adorava a profissão.

“Ela era uma mulher cheia de vida e saúde, que gostava de trabalhar com crianças. Amava o que fazia”, contou a prima.

Segundo informações de familiares, o esposo da auxiliar também esteve na cerimônia de enterro. O CORREIO não conseguiu falar com ele. Para uma familiar da vítima, que preferiu não se identificar, a morte de Joy não tem relação nenhuma com a ameaça de morte direcionada a Robson. “Não sabemos de nada disso e ele está muito abalado”, comentou ela.

Procura

A Polícia ainda procura os acusados de matar a auxiliar de classe. Qualquer informação que possa colaborar com a localização deles deve ser passada para o Disque Denúncia, por meio dos telefones (71) 3235-0000, para ligações realizadas em Salvador e Região Metropolitana (RMS), ou 181 para o interior. Veja as fotos de identificação:

Gerson, conhecido como Áquatico, é um dos suspeitos

Fábio, o Fabão, também é procurado pela Polícia

Relembre o caso

O casal estava em casa junto com a filha, quando foi surpreendido pelos assassinos. A família decidiu não atender a chamada na porta, mas os bandidos invadiram a casa e seguiram atrás das vítimas. Moradores do terceiro andar do sobrado, eles tentaram sair pelos fundos da casa – pulando o muro, que fica vizinho a um terreiro de candomblé.



O marido e a filha pularam primeiro, de uma altura de dez metros, e conseguiram fugir. No entanto, Joy foi atingida duas vezes e morreu no terreno do templo religioso. Ela foi morta quando se equilibrava para pular o muro. O marido e a filha da vítima conseguiram escapar sem ferimentos.