Polícia recupera R$ 1,4 milhão pagos em resgate de empresário sequestrado 

Valor, em cédulas de dólar, foi apreendido em churrascaria de São Paulo

Um total de US$ 451 mil dólares foi recuperado pela polícia civil baiana com quatro homens envolvidos no sequestro do ex-prefeito de Valença e empresário Ramiro José Campêlo de Queiroz.

O dinheiro foi apreendido em operação realizada em Caçapava, interior de São Paulo, na Quarta-feira de Cinzas (14). O valor, que ultrapassa a casa do R$ 1 milhão, foi pago pela família de Ramiro para a libertação da vítima que foi sequestrada no dia 18 de janeiro.

O montante foi apreendido, segundo divulgou a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, em uma churrascaria no km 19 da Rodovia Presidente Dutra, com quatro envolvidos no crime. A operação também contou com informações da Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública.

Os baianos Márcio Reis dos Santos, conhecido como Bradock, e Geraldo Alves de Carvalho Neto, o pernambucano Carlos Eduardo Rabello e o mineiro André Luís Maciel Santos já estão presos na Delegacia Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo, que também apoiou a operação.

Márcio Bradock, Geraldo, André e Carlos, que foram presos em São Paulo (da esquerda para direita)

(Foto: Divulgação/SSP)

Segundo o delegado do Draco responsável pelas investigações, Cleandro Pimenta, embora a família não tenha aceitado a participação da polícia na negociação com a quadrilha, a Polícia Civil seguiu com as demais providências de polícia judiciária, chegando à identificação e prisão do grupo.

O delegado permanece em São Paulo dando seguimento às buscas por mais integrantes da quadrilha. "Foi um trabalho conjunto, que graças aos esforços de todos os setores chegamos aos autores do crime".

O empresário e ex-prefeito de Valença foi libertado pelos sequestradores na manhã de segunda-feira (12), no Espírito Santo.