Policiais civis da COE se mobilizam e doam sangue para o Hemoba

Ação faz parte do calendário de ações em comemoração aos 25 anos da unidade

Foto: Bruno Wendel/CORREIO

Acostumados em atuar em missões de alto risco, agentes da Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil tiveram uma adrenalina na manhã desta segunda-feira (19), mas em menor escala. O objetivo, no entanto, foi algo semelhante ao que fazem no dia a dia: salvar vidas.

Delegados, investigadores e escrivães da unidade foram até Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), em Brotas, para doar sangue. A ação faz parte do calendário de ações em comemoração aos 25 anos da COE.

“As pessoas estão acostumadas a ver a COE em atividades repressivas. Esta ação é também para mostrar uma outra forma de a polícia ajudar as comunidades”, declarou o delegado Marcos César da Silva, enquanto aguardava sua vez de doar.

Um dos agentes mais antigos da unidade foi um dos primeiros a ter seu sangue coletado. “Essa é a primeira vez que doo sangue. Por conta da demanda do trabalho, não era possível. Hoje, fizemos uma mobilização para salvar vidas”, declarou o policial Luís Fernando Bastos Figueiredo, 50 anos.

Ao final do procedimento, enquanto um técnico de enfermagem terminava o procedimento de coleta, o policial brincou: “Os caras que receberem esse sangue vão levantar na hora”. Segundo o Hemoba, cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas.

Dados

A atitude do COE foi comentada pela diretora de Hemoterapia do Hemoba, Iraildes Santana.

“Para a gente, é de extrema importância essa aproximação de vários seguimentos da sociedade. Isso porque o estoque está baixo, principalmente para os tipos O-, A-, B e AB. Para se ter uma ideia, estamos com dificuldade de doadores do tipo O+, que é o mais comum, que representa 38% da população”, explicou Iraildes.

Para o Hemoba ter um estoque regular, é necessário a coleta diária de 250 bolsas. No entanto, nos últimos meses o hemocentro tem captado, em média, 170 bolsas, uma deficiência 30%.

“Isso tem se tronado cada vez mais comum, principalmente em períodos de festas, como o Verão e o São João, onde as pessoas se ausentam mais por conta das viagens e o aumento do consumo de bebidas alcoólicas”, declarou Iraildes, ao lembrar que uma das condições para o procedimento é não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação.

Na Bahia, são 29 unidades de coletas – 251 no interior, 4 em unidades móveis e 4 fixos em Salvador (SAC Cajazeiras, Hospital Irmã Dulce, Hospital do Subúrbio e o hemocentro coordenador, o Hemoba).

Como doar

- Comparecer com documento oficial (com foto) válido em todo território nacional

- Se você tiver entre 16 e 18 anos incompletos precisa estar acompanhado pelo responsável legal

- Ter até 68 anos, 11 meses e 29 dias, sendo que a primeira doação deve ter sido feita antes dos 60 anos

- Ter peso superior a 50 quilos

- Estar alimentado, evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação

- Estar descansado e em boas condições de saúde no dia da doação

Impedimentos temporários

- Se você estiver gripado, resfriado, com febre. Espere 15 dias após o desaparecimento dos sintomas

- Estar grávida

- Período pós-gravidez (90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana)

- Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação

- Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses

- Não ter feito exames/procedimentos endoscópicos nos últimos seis meses

- Situação de riscos acrescido para doenças sexualmente transmissíveis

Impedidos definitivos

- Evidência de doenças transmissíveis pelo sangue: hepatites B e C, Aids, doença de chagas e sífilis

- Uso drogas ilícitas injetáveis