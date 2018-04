Policiais da Rondesp matam soldado em Feira de Santana

Segundo a polícia, a vítima reagiu a uma abordagem e atirou contra os policiais, que acabaram revidando

O policial militar Elielson Nascimento de Souza, 37 anos, foi morto por colegas de farda, no início da tarde desta quarta-feira, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana. De acordo com informações da Polícia Militar, a morte ocorreu após Elielson reagir a uma abordagem e atirar contra outros policiais, que estavam fardados.

Em nota, a corporação informou que "dois policiais militares em atividade administrativa" viram um homem portando arma de fogo, no bairro Mangabeira e, quando tentaram realizar a abordagem, o suspeito teria reagido efetuando disparos de arma de fogo

"Foi solicitado apoio e, quando a guarnição da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Leste chegou, também foi recebida a tiros pelo homem. No confronto, foi atingido e socorrido para o Hospital Clériston Andrade, onde foi a óbito", diz a nota da PM.

A polícia disse ainda que, somente no atendimento médico, após conferir os documentos pessoais, foi constatado que se tratava do soldado Elielson Nascimento de Souza. "Pois em nenhum momento durante a ocorrência o mesmo se identificou, segundo o relato dos policiais envolvidos na ação", explicou a PM.

Elielson integrava o quadro funcional da PM há mais de sete anos. De acordo com a PM, até o momento não há informações sobre o horário e o local de sepultamento. "Um Inquérito Policial Militar (IPM) será instaurado para apurar as circunstâncias que culminaram neste lamentável fato", acrescentou a PM.