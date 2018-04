Policiais dizem que é possível prender Lula até as 18h, mas descartam confronto

O discurso entre os delegados, por enquanto, é que as equipes vão definir a "melhor forma" de cumprir a ordem de prisão

Policiais federais em Curitiba dizem que é possível prender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até as 18 horas, pelas regras legais. Após esse horário, a Polícia Federal é impedida de entrar em domicílio de réus. A sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, consta como endereço de Lula em alguns inquéritos.

O discurso entre os delegados, por enquanto, é que as equipes vão definir a "melhor forma" de cumprir a ordem de prisão, abrindo a possibilidade de uma negociação com a defesa mesmo após o prazo.