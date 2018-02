Policiais militares apreendem 300 kg de drogas no Calabetão

O flagrante foi após uma perseguição

Policiais militares da Operação Gêmeos da Polícia Militar apreenderam, na noite de sexta-feira (2), cerca de 300 kg de drogas e uma pistola ponto 40, na localidade conhecida como Calabetão, que fica no bairro de Mata Escura.

De acordo com a assessoria da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o flagrante aconteceu após uma perseguição a um homem que assaltava ônibus. Os PMs, que reforçam o patrulhamento na região de Mata Escura e Jardim Santo Inácio desde o início desta semana, foram avisados pelos passageiros de um coletivo sobre o assalto e se aproximaram. Neste momento, o suspeito correu por um matagal que dá acesso ao Calabetão.

Na casa do suspeito, as equipes encontraram 300 kg de maconha, cocaína e crack em tabletes, além de uma pistola calibre ponto 40, com carregador e munições. O suspeito, que estava sem documentos e é conhecido pelo apelido ‘Deco’, foi preso em flagrante.

"Nosso foco prioritário é o combate aos roubos de coletivos, mas temos um efetivo preparado para qualquer ocorrência", explicou o comandante da Operação Gêmeos, major Gabriel Neto.

Toda a quantidade de drogas, a pistola e o suspeito foram encaminhados para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil.