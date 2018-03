Policiais militares suspeitos de extorsão são presos no Rio

Os presos foram identificados como o sargento da ativa Eliseu de Miranda Santos, e os oficiais da reserva Reinaldo Prata Perillo Souza e Alexandre Soares

Policiais da 34ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro prederam em flagrante, hoje (15), três policiais militares com armas e munições. Eles foram enquadrados pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Os presos se passavam por policiais civis para extorquir moradores e comerciantes em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Os policiais foram presos ao lado de um veículo investigado pela Polícia Civil. No carro, foram apreendidas três pistolas Glock calibre 9mm, de procedência irregular, e duas pistolas 380. Uma das pistolas continha mira laser e carregador estendido e, a outra, foi modificada para tiros em rajada.

Foi encontrado ainda no carro um capacete com o visor, usado para impedir que a vítima identificasse a abordagem, duas algemas, toca ninja, farta munição, adesivo da Prefeitura do Rio, gás paralisante, além de camisas com inscrições da Polícia Civil.

Em ação conjunta na quarta-feira (14) das polícias Militar, Civil, Ministério Público do Rio e a Corregedoria da Polícia Militar, oito pessoas foram presas por suspeita de fazer parte de uma milícia na Baixada Fluminense. Entre eles, quatro PMs da ativa e quatro ex-policiais.

De acordo com as investigações, além de cobrar taxa de segurança de residências e estabelecimentos comerciais, o grupo explorava a distribuição de sinal clandestino de TV a cabo, a venda de água e de gás, o transporte alternativo e serviços de mototáxis.