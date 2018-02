Policial da Rondesp é baleado no pescoço durante ronda na Engomadeira

Homem foi socorrido para o Hospital Roberto Santos, onde permanece internado

Um policial foi alvejado no pescoço durante uma troca de tiros no bairro da Engomadeira por volta das 11h30 deste domingo (25). Segundo informações da Polícia Militar, militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central faziam rondas na localidade de São Tomé, quando avistaram homens armados. Os bandidos reagiram à chegada da viatura e houve troca de tiros. Uma outra versão não oficial dá conta de que o tiro atingiu o ombro direito do PM.

O homem foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos (HRS), no Cabula, onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado estável. O coordenador geral da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado da Bahia (Aspra), Marco Prisco, informa que ele está reagindo bem e que deve ser transferido para o quarto ainda hoje. Na comunidade de Lajedinho, onde aconteceu o crime, policiais da tropa de choque fazem reforço na segurança. A PM está fazendo a guarda do policial no hospital.