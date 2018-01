Policial militar é baleado no rosto durante operação em Camaçari

Soldado da PM estava em serviço quando foi atingido

O soldado da Polícia Militar André Luiz Queiroz Santos, 35 anos, foi baleado no rosto durante uma operação da PM, na noite deste domingo (7), no bairro de Burissatuba, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Conforme informações do Boletim de Ocorrência do Hospital Geral do Estado (HGE), para onde o soldado foi socorrido, o militar foi baleado por homens armados em um campo de futebol, na rua principal de Burissatuba.

"Conforme informações de colegas, a vítima foi baleada ao receber, via rádio, um chamado informando que homens armados estariam praticando tráfico de drogas no local. Ao chegar no endereço indicado, foi constatado a presença de dez homens armados, que atiraram contra a guarnição", diz documento do HGE.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, que é natural de Camaçari. O crime deve ser investigado pela 18ª Delegacia (Camaçari).