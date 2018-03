Policial Militar é esfaqueada durante assalto em BRT no Rio

Ela reagiu a um assalto dentro do coletivo na manhã deste sábado (31)

A policial militar Mayara Araújo Pereira foi esfaqueada durante tentativa de assalto em um ônibus do BRT que passava por Madureira, bairro da zona norte da cidade. A PM está lotada na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Vila Cruzeiro, também na zona norte. Ela reagiu a um assalto dentro do coletivo na manhã deste sábado (31).

Durante o assalto, ela foi rendida por três assaltantes quando o ônibus passava próximo a estação do BRT de Vila Queiroz, tentou reagir e teve luta corporal contra os criminosos, que a esfaquearam duas vezes: no braço e no pescoço.

Os assaltantes reconheceram a cabo que há uma semana impediu que o mesmo grupo assaltasse outro coletivo. Os crimosos fugiram com a mochila da policial levando a farda, o celular, os documentos e a pistola da policial.

A policial foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá e posteriormente transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, zona norte da cidade, onde recebeu os primeiros socorros. Em seguida, foi encaminhada para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, onde aguarda procedimento cirúrgico. Seu quadro clínico é estável e fora de risco. O caso foi registrado na 29º DP(Madureira).

A cabo Mayara Araújo Pereira é a terceira policial vitima de bandidos nas últimas 24 horas. Na noite de ontem, o cabo Raphael de Oliveira Monteiro, lotado no 41º BPM (Irajá) foi morto com um tiro na cabeça por assaltantes que atiraram contra a viatura em que estava.

Levado inicialmente para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda e depois transferido para o Hospital Estadual Albert Schweitzer, ele não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

O enterro do PM está marcado para as 18h de hoje, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona norte da cidade. O Disque-Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para quem der informações sobre os criminosos.