Políticos publicam mensagens de Páscoa nas redes sociais

De ironias a mensagens religiosas, pré-candidatos à Presidência da República e outros políticos usam as redes sociais neste domingo (1º) para transmitirem mensagens de Páscoa aos internautas. Enquanto alguns usam o símbolo religioso do feriado, há também mensagens relacionando a data com o dia 1º de Abril, conhecido como sendo o "dia da mentira", e até a músicas do cantor Raul Seixas.



O deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) disse que é preciso "restaurar a fé" no País e que Jesus Cristo sempre deixou mensagens positivas e reflexivas. "Que este dia sirva para também restaurarmos nossa fé, seja espiritual, seja no futuro do nosso País, seja no mundo", escreveu o deputado, no Instagram.

Pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Alvaro Dias publicou, no Twitter, uma imagem com uma frase do Papa Francisco e seus votos de uma Páscoa abençoada para as famílias brasileiras, "celebrando a ressurreição que inspira todos os homens de bem".



Já a deputada estadual Manuela d'Ávila (PCdoB-RJ) relacionou o feriado com a data de 1º de Abril. A pré-candidata à Presidência ironizou a crença de crianças em coelhos da Páscoa com supostas notícias falsas sobre ela publicadas na internet: "o MBL (Movimento Brasil Livre) é apartidário" e "Manuela fará aliança com o PMDB".



O governador de São Paulo e presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, desejou feliz Páscoa "a todos os brasileiros" publicando uma foto ao lado da primeira-dama, Lu Alckmin. "A Páscoa é um momento muito importante para cristãos e católicos como eu. A ressurreição de Cristo, uma época de redenção e renovação", diz mensagem colocada nas redes sociais do tucano.



Pré-candidato do PSC, Paulo Rabello de Castro, que anunciou saída da presidência do BNDES para concorrer ao Planalto, também falou em "renovação" e fé. "Que sejam dias de união, de renovação da esperança e da fé e de celebração da família", publicou.



O presidente Michel Temer, por sua vez, afirmou que é necessário "pacificar e reunificar" o País e comparou as medidas adotadas pelo seu governo ao significado da Páscoa. "Páscoa é passagem para uma nova vida. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Saímos da pior recessão de nossa história e estamos oferecendo ao brasileiro um País revigorado. Precisamos, agora, com o espírito da Páscoa, pacificar e reunificar a nossa gente", escreveu.



O prefeito de São Paulo e pré-candidato ao governo do Estado, João Doria (PSDB), publicou um vídeo nas redes sociais ao lado de sua mulher, Bia Doria. Na mensagem, os dois aparecem de branco, e, ao fim, Doria ganha um beijo no rosto.



"Bia, minha esposa, e eu gostaríamos de desejar a você um feliz domingo de Páscoa. Integrado, em harmonia, em paz. Sempre um bom momento para a sua oração, para conciliação, para harmonia e a integração entre a família. Tenha sempre muita paz no coração. Feliz Páscoa para você e para sua família!", disse o tucano.



À noite, Doria tem dois compromissos em Igrejas evangélicas, ambos na Zona Leste. Primeiro, às 19 horas, o prefeito visita a comunidade Unida de Ermelino Matarazzo. Depois, às 20h30, vai à Igreja Apostólica Vida Nova, na Mooca. Nas duas visitas, o tucano estará acompanhado dos pastores e dos prefeitos regionais, conforme sua agenda oficial.



Já o senador Paulo Paim (PT/RS) recorreu às letras do cantor Raul Seixas em mensagem de Páscoa aos seguidores no Twitter. "Páscoa é não desistir... 'Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez'", escreveu, completando ainda com a hashtag "#RaulSeixas".