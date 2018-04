Políticos reagem à ordem de prisão do ex-presidente Lula; veja

"Prisão política, que reedita os tempos da ditadura", afirmou Gleisi Hoffmann

A ordem de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, expedida pelo juiz Sergio Moro nesta quinta-feira (5), causou muita repercussão no meio político, como não poderia deixar de ser. Lula foi condenado em duas instâncias da Justiça no caso do triplex em Guarujá, em São Paulo. Ontem, o Supremo Tribunal Federal (STF) recusou um habeas corpus preventivo ao ex-presidente. Ele deve cumprir pena de 12 anos e 1 mês de prisão.

Veja algumas manifestações: