Ponte do terminal marítimo de Madre de Deus desaba

Uma ponte do terminal marítimo de Madre de Deus desabou parcialmente na tarde deste domingo (14). Alguns passageiros que passavam pelo local no momento do acidente caíram na água e foram socorridos. Apesar disso, ninguém ficou ferido.

A ponte era usada como embarque e desembarque de passageiros, que precisaram utilizar uma segunda rampa instalada no terminal.

Foto: André Frutuoso

Usuários do terminal contaram que o desabamento foi causado por conta da má conservação da ponta, que já apresentava sinais de deterioração. Policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram ao local após terem sido acionados por passageiros.