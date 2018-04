Pontos fortes: 70% do processo seletivo avalia as atitudes pessoais do candidato

Estudo feito pela recrutadora Michael Page aponta as questões mais aplicadas pelos recrutadores; veja também mais dicas para se destacar em uma seleção de emprego

A jornada de um processo seletivo de uma empresa tem exigido cada vez mais de habilidades que vão além do currículo. De acordo com levantamento feito pela recrutadora Michael Page, as cinco principais perguntas feitas pelos recrutadores levam em consideração as competências individuais, administrativas, analíticas, interpessoais e motivacionais (veja no quadro ao lado).

“Atualmente, 70% do processo seletivo está muito ligado a avaliar as competências pessoais. Aí a gente destaca a capacidade de resolver problemas, comportamentos de liderança e trabalho em equipe. Por isso são aplicadas perguntas que trazem situações desafiadoras do momento e questionam sobre o que o profissional fez, como fez e o resultado que obteve”, analisa o diretor executivo da Michael Page para o Nordeste, Roberto Picino.

Diferencial

A administradora Letícia Reale é uma das profissionais que passaram há cerca de um mês por este processo, depois que decidiu competir por uma vaga de gerente financeira. A oportunidade no Instituto Prime, que atua na oferta de cursos de especialização na área de saúde, recebeu uma média de dez currículos. Após a tiragem, três candidatos foram chamados para a entrevista, entre eles, Letícia. “A estratégia que usei foi me preparar. Ter bagagem, formação. Acredito que isso contou bastante. Também apostei em expor a minha habilidade em lidar com pessoas e em mostrar como isso pode ajudar a empresa”.

E ela acertou em cheio durante o processo seletivo. Segundo um dos sócios do Instituto, responsáveis pelo recrutamento, Tiago Cunha, Letícia levou a vaga por conta da capacidade e habilidade que demonstrou.

“Junto com a experiência, duas coisas chamaram muito a atenção: o conhecimento e o fato de ser proativa, sem esperar os problemas acontecerem para solucioná-lo. Contou também a capacidade de liderança. Isso foi um diferencial perante os outros candidatos”, destaca.





AS CINCO QUESTÕES MAIS APLICADAS NAS ENTREVISTAS

1. Descreva uma situação importante na qual você usou uma ideia particular para resolver um problema da companhia. É neste momento que o recrutador vai querer entender como se desenvolveram valores como determinação, persistência, conhecimento, independência, decisão de riscos e integridade pessoal.

2.Conte sobre um momento em que você levou uma equipe a alcançar seu objetivo. A intenção da pergunta é identificar a real capacidade do candidato de tomar conta de outras pessoas e assumir a liderança.

3. Dê exemplos de como você identificou um problema na rotina de trabalho, olhando com mais proximidade para a situação/projeto. Aqui se destaca a competência analítica. A capacidade que o candidato à vaga tem de

enxergar erros, ser proativo e apontar soluções.

4. Descreva uma situação em que você uniu pessoas para trabalharem juntas. Neste ponto, o recrutador deseja saber as virtudes colaborativas, de persuasão, convencimento e engajamento dentro da equipe.

5. Comente um caso no qual você trabalhou o máximo que pôde e teve a sensação de não estar sendo reconhecido, mas ainda assim continuou a tarefa até a entrega final. Chegamos às competências motivacionais. O que realmente é capaz de manter uma pessoa em pé e forte até o final do seu objetivo? Nesses casos, o recrutador quer compreender os níveis de resiliência, orientação de resultados, foco e iniciativa diante das situações que pode enfrentar na sua rotina em uma empresa.





PARA SE SAIR BEM NO PROCESSO SELETIVO

Entrevista com o recrutador Ao responder as perguntas seja claro e preciso nas informações, traga evidências legítimas e verdadeiras de como lidou com as questões envolvidas no tema que o recrutador perguntou.

Dinâmica de grupo Haja com naturalidade e encare a dinâmica como um trabalho que você está realizando com uma equipe. Traga suas contribuições e participe da dinâmica de acordo com a demanda. Evite exageros, seja ponderado e efetivo em suas colocações.

Avaliação psicológica Acima de tudo, seja autêntico em suas respostas, não existe certo ou errado numa avaliação de perfil, por isso não tente adivinhar a “melhor

resposta” ou a “resposta certa”.

Entrevista com o gestor da área Responda as perguntas com franqueza. É nesse momento que você terá a oportunidade de demonstrar suas competências para quem realmente deseja e precisa contratá-las.