Popa da Bunda embala estreia do Psirico no Carnaval 2018

Márcio Victor usou uma fantasia de Ivete Sangalo, com direito até a barrigão

Favorita à conquista do prêmio de música do Carnaval em 2018, a Popa da Bunda embalou a estreia do Psirico na folia de Salvador, ontem, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Puxando um trio sem cordas, Márcio Victor e companhia preparam um repertório com sucessos deles de outros carnavais e da cantora Ivete Sangalo, que foi homenageada pela banda.

O cantor usou uma “fantasia de Ivete”, com direito até a barrigão e, ao longo do percurso, fez várias referências à cantora, que ficou fora do festa deste ano por estar na reta final de gravidez de suas gêmeas. No desfile, Márcio Victor cantou pelo menos três vezes No Groove, aposta de Ivete para música do Carnaval que teve participação dele na gravação. Detalhe: a música foi tocada na voz de Ivete mesmo, em playback.

“Ela merece demais, foi a primeira a acreditar na gente. Quando estávamos começando, ela me deu a chave do estúdio e mandou ensaiar. Sempre deu apoio. Então, a homenagem é um sinal de gratidão”, disse Márcio Victor.

Mas, para ele, a música do Carnaval vai ser mesmo Popa da Bunda. “Pegou demais. O termômetro da música do Carnaval é a rua, são as pessoas. Atinge todas as idades e está em todos os lugares”, acredita. Para o desfile de hoje, também na Barra, ele conta que convidou digital influencers para participar do desfile, entre eles Hugo Gloss, Felipe Neto e Gominho.

Fã declarado de Psirico, o prefeito ACM Neto participou desde o começo do desfile da banda na Barra.