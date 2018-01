População recebe novo campo de futebol, creche e reformas de casas em Cajazeiras

Intervenções integram primeiro Gabinete da Prefeitura em Ação de 2018

Moradores de Cajazeiras receberão campo de futebol, creche e pré-escola e reforma de casas em situação precária nesta sexta-feira (5). As ações fazem parte de intervenções do primeiro Gabinete da Prefeitura em Ação de 2018, que também realizará obras de implantação de geomanta em encostas da região.

Através do programa Morar Melhor em Castelo Branco, que realiza melhorias em casas da região, 200 residências ganharão obras de recuperação em telhados, implantação de esquadrias (portas e janelas, implantação de louças sanitárias (vasos e pias), e reboco e pintura. O limite é de R$ 5 mil por residência. Os moradores podem escolher as melhorias realizadas na casa. A ordem de serviço para início imediato das obras foi assinada nesta sexta (5) em cerimônia realizada na Rua Josaphat Marinho. A iniciativa contou com as presenças do prefeito ACM Neto, secretários e gestores municipais.

A requalificação asfáltica da Ladeira do Lafayete Coutinho, na Via Regional, que deverá ser concluídas em 30 dias, também foi assinada no local. A intervenção foi uma das mais votadas pelos cidadãos do bairro, através do programa Ouvindo Nosso Bairro e contará com investimento de R$ 228 mil.

Os moradores da região também ganharão a inauguração da Creche e Pré-Escola Primeiro Passo em Fazenda Grande III, a entrega do Campo de Futebol localizado na mesma região e geomanta na Rua São Paulo.