Popularização do tênis

Oscar Paris é jornalista

A equipe sub-20 do Bahia tomou uma surra de 4x0 do Atlântico na estreia do Baianinho 2018. Não. Você não leu errado. O tricolor levou um chocolate histórico do Atlântico. Mérito do adversário, é óbvio, mas, evidentemente, também reflexo da demissão em massa de profissionais que, por muito tempo, garantiram uma enxurrada de vitórias e títulos à divisão de base tricolor. Mas o fato dos garotos terem tido um ano ruim em 2017, em todas as categorias, foi o suficiente para o forasteiro e descomprometido Marcelo Lima fazer a limpa no Fazendão, com o aval e a caneta do presidente Belintani.

De uma só vez foram mandados embora roupeiro, massagista, passando por auxiliares, preparadores até chegar no treinador Aroldo Moreira. Esse grupo de profissionais fez das divisões de base do Bahia uma das mais vitoriosas e respeitadas do Brasil, o que não foi levado em consideração pelos patrões tricolores. E sabe por que afirmo que Marcelo Lima era descomprometido com a causa tricolor? Porque bastou um aceno de vil metal para o rapaz abandonar o barco

ainda no primeiro trimestre. Resumindo: mandou todo mundo embora, usou e abusou do poder que lhe foi

conferido e depois deixou o clube com o pincel na mão.

Sob o comando de Aroldo, o tricolor ficou quatro vezes entre as melhores equipes do país, em competições como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro sub 20. Aroldo ainda esteve à frente do melhor desempenho do clube na história da base. O estadual de 2016, conquistado de maneira invicta, alicerçou um grupo que deixou o Brasileirão também invicto (foi eliminado nos pênaltis) e chegou ao vice campeonato da Copa do Brasil. A performance garantiu que os meninos representassem o clube em partida da Copa Nordeste de profissionais, com triunfo histórico transmitido para todo o país.

Não por acaso, Aroldo também teve cinco oportunidades como treinador interino do time principal, o que não deixa de ser um atestado de comprovada capacidade profissional. Mesmo assim, Aroldo e sua equipe (algo em torno de 20 pessoas) foram simplesmente mandados embora dias antes do Carnaval. Uma lástima para o torcedor que enxerga na base o único caminho possível para a formação de uma equipe barata, competitiva e identificada com o clube.

Agora repare na quantidade de garotos que chegaram ao profissional pelas mãos de Aroldo e viraram moeda nos cofres do clube. São eles: o lateral esquerdo Pará, o volante Bruno Paulista, o atacante Matheus (negociado para o Japão), o lateral esquerdo Juninho Capixaba e o ótimo e promissor goleiro Jean. Além desses, os meia Romulo e Gustavo Balotelli foram emprestados a clube japoneses e Gustavo Blanco foi cedido, também por empréstimo, ao Atlético Mineiro.

Aroldo não formava apenas equipes vitoriosas, mas também extremamente rentáveis. Somando-se o valor de todas as negociações, ultrapassamos os R$ 20 milhões, uma vez que apenas Jean, o mais valorizado de todos, teve 75% de seus direitos federativos adquiridos por R$ 10 milhões. Aliás, através dessa negociação, o Bahia ficou em definitivo com o meia Régis. Com Aroldo, o sub-20 do Bahia se transformou na galinha dos ovos de ouro do Fazendão.

Na carta de despedida, Aroldo desfilou elegância ao botar a mágoa para escanteio e agradecer de público ao Bahia pela oportunidade e aos funcionários e atletas pela parceria vitoriosa. Não saiu atirando em Belintani e muito menos no seu maior e mais feroz algoz, Marcelo Lima, o cara que desmontou e aniquilou qualquer resquício de um trabalho admirado pela torcida e até por adversários.

Se vocês não sabem, eu conto: não foram poucas as vezes em que o rival Vitória assediou o treinador Aroldo, que só não trocou de lado por elevada estatura moral e consideração ao Bahia, que agora, como se vê, mandou as considerações às favas e Aroldo para o RH. Como o mundo é uma bola e dá voltas, sei que um dia Aroldo vai estar frente a frente com seu ex- clube e, talvez, até diante daqueles que lhe passaram a rasteira. Só que vestindo outras cores e defendendo outro distintivo. Aí, pelo histórico e taças no armário, sou mais Aroldo. Enquanto isso, vou plagiando o mestre jornalista Washington de Souza Filho para perguntar ao Marcelo Lima: jogou com quem???



Oscar Paris é jornalista