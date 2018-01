Por engano, servidora posta declaração de amor em processo de prisão: 'ser iluminado e especial'

Funcionária do Tribunal de Justiça percebeu o equívoco no mesmo dia, mas declaração só foi removida no dia seguinte

Uma servidora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi advertida depois de publicar uma declaração de amor na movimentação de um processo de prisão em flagrante no site do TJ. No texto, ela agradece pelos três meses de namoro com e faz diversos elogios ao amado.

"Sou muito feliz por estar ao seu lado e poder compartilhar bons momentos, aprender e ensinar muitas coisas. Somos acima de tudo grandes amigos e amantes e isso fortaleve nossa relação", diz um trecho do texto.

A declaração foi publicada no dia 10 de janeiro. O trecho está junto da parte de redistribuição do processo. O processo é um auto de prisão em flagrante por crimes contra o Sistema Nacional de Armas e tráfico de drogas, da 2ª Vara da Capital.

O texto foi retirado do site apenas na tarde do dia seguinte. A funcionária percebeu a confusão e comunicou à chefia e como não tem autorizaçao para retirar informações do site, teve que aguardar que os chefes retirassem o trecho do texto.

Após o engano, a servidora foi advertida pelo TJ, que lamentou o equívoco. Ainda de acordo com o tribunal, a servidora foi “repreendida e advertida sobre a impropriedade e as consequências de seu lapso”. Ela trabalha na comarca de Florianópolis e não teve a identidade revelada.