Por 'qualidade de vida', Luana Piovani planeja morar em Portugal

Ela também falou sobre eleições e diz que não votaria em Ciro ou Bolsonaro

A atriz Luana Piovani falou sobre seus planos de se mudar para Portugal em 2019 durante um vídeo ao vivo realizado em seu canal no YouTube nesta segunda-feira, 29, gravado diretamente dos Estados Unidos.



Quando uma fã perguntou porque Luana escolheu ir para Portugal mesmo já possuindo um apartamento em Nova York, ela respondeu: "Por vários motivos. Primeiro que esse apartamento aqui [Nova York] com três filhos e uma babá, que seja, vai ficar apertado. Segundo porque eu quero que a qualidade de vida continue igual. Ir para uma casa parecida com a minha em Portugal."



"A gente vai morar em Cascais, porque o Pedro [Scooby, seu marido, que é surfista] tem que morar num lugar de frente pra praia. A gente vai morar numa casa com piscina, tem que levar os cachorros, ter espaço. Prezei pela qualidade de vida, mesmo. A gente até pensou em ir pra Califórnia, mas fomos fazer uma visita a Portugal e fiquei maluca com o país. As pessoas são muito receptivas, é um país onde não tem terrorismo, é o lugar mais solar da Europa, o que é importante. Não conseguiria viver num lugar onde só tem sol três meses por ano, sabe? Tem a facilidade dos voos diretos para Fortaleza, de sete horas. É o país mais barato da Europa, a mesma língua, posso continuar fazendo teatro...", prosseguiu, citando inúmeros benefícios que o país oferece em sua opinião.



Luana também falou sobre política, revelando alguns nomes que não irá apoiar. Quando uma fã perguntou se votaria em Bolsonaro, sua reação foi imediata e enfática: "Você está louca?!".



"Não votaria no Ciro Gomes também. Ele é homofóbico e machista, não gosto dele", complementou mais tarde. Ao ser perguntada sobre quem votaria, revelou que ainda vai esperar para ver quem vai se candidatar.