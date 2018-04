Por um fio na Rússia

Três jogadores pra duas vagas. Este é o dilema de Tite na zaga da Seleção Brasileira. O técnico terá que escolher entre o promissor Marquinhos, o seguro Miranda e o veterano Thiago Silva, que aproveitou bem os dois amistosos em que foi escalado no lugar do companheiro de PSG. Palavras de Tite na Alemanha: “No caso dos três zagueiros, tu fechas o olho e um é melhor que outro. Há uma briga pela titularidade. Às vezes o fio de cabelo pode determinar”.

O que pouca gente lembra é que Thiago Silva já esteve por um fio na própria Rússia. Em 2004, o zagueiro deixou o Porto em direção ao Moscou com o carimbo de decepção. Apesar das boas expectativas, Thiago não conseguia acompanhar o ritmo dos treinamentos físicos em Portugal, e os médicos não sabiam explicar o porquê. O brasileiro se queixava do peso do corpo e de uma tosse constante quando chegou na capital russa. Lá, descobriu que tinha tuberculose, doença que se tornou basicamente uma lenda na Europa depois de ser erradicada. O que não aconteceu no Brasil nem na Rússia.

Aos 20 anos, Thiago sofreu pra se recuperar da doença. Passou 2 meses isolado num hospital e, mesmo quando voltou a ter uma vida normal, sua carreira ainda estava em risco. Não chegou a fazer nenhuma partida oficial pelo clube russo. Foi quando voltou ao Brasil pra jogar pelo Fluminense e o resto é a história que quase todo mundo, aí sim, lembra: o sucesso no time carioca, a ida para o Milan, seguida do PSG, e, claro, aquele choro. As lágrimas, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, antes das disputas de penalidades contra o Chile, acompanham o zagueiro desde então e ele virou símbolo da seleção do 7x1, mesmo não estando em campo na derrota pra Alemanha.

A virada histórica do Barcelona sobre o PSG na temporada passada da Liga dos Campeões não ajudou a fama. Na época, a mídia europeia lembrou e relembrou o caso, ocorrido três anos antes, e martelou a fraqueza emocional do time, e especialmente de Thiago. Ainda assim, o zagueiro de 33 anos voltou a ter chances com Tite. Depois de um período fora da Seleção Brasileira, é novamente cogitado para a titularidade e, na minha opinião, não seria nenhum absurdo ganhar uma das vagas entre os 11. Está novamente por um fio, mas, dessa vez, por uma boa causa.

Às Claras

Mais titular do que nunca, o goleiro Alisson terá um belo teste nessa quarta-feira: enfrentará Lionel Messi pelas quartas de final da Liga dos Campeões em casa. O brasileiro ainda não sofreu gols, no Stadio Olimpico, na competição, mas com o argentino vestindo a camisa do Barcelona, será a primeira vez que se enfrentam. A outra vez que se enfrentaram foi na vitória por 3x0 da Seleção Brasileira diante da Argentina, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em novembro de 2016.

Já na partida desta terça-feira, pela Liga dos Campeões, fique de olho especialmente em Douglas Costa e Alex Sandro. Os dois jogadores da Juventus brigam por vaga na Copa, mas o atacante sai na frente e, pra mim, carimbou o passaporte nos últimos amistosos. Já Alex Sandro precisa provar que não vale a pena esperar pela recuperação de Filipe Luís.

Clara Albuquerque é jornalista e correspondente na Europa