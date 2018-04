Por um trânsito mais gentil e responsável

Kiki Bispo é advogado e vereador de Salvador pelo PTB

Se as ações de fiscalização e campanhas educativas efetuadas pela Transalvador nos últimos anos em nossa cidade tivessem tido como resultado a redução de uma única morte no trânsito, já teriam valido a pena. Muito mais do que isso, no entanto, os dados mais recentes indicam que, entre 2012 e 2017, o sucesso das ações foi muito mais significativo, pois a redução de acidentes fatais em Salvador foi da ordem de 51%. Ou seja: muitas vidas estão sendo salvas!

Por falta de consciência, alguns cidadãos ainda se autodenominam “injustiçados” e continuam bradando contra as leis de trânsito, considerando-as rígidas, apregoando que existe uma indústria da multa enriquecendo os cofres públicos, lamentando um alto valor cobrado por aquilo que muitas vezes consideram uma “infraçãozinha tão pequena”.

De fato, receber uma multa muitas vezes aborrece até mesmo o mais pacato e sereno cidadão, mas é preciso ter a consciência de que as coisas funcionam efetivamente assim, com remédio amargo, doendo no bolso, para que as leis sejam respeitadas e cumpridas.

Na Suécia, por exemplo, o conceito de Visão Zero já é uma realidade e nenhuma vida perdida no trânsito é aceitável. Há o reconhecimento de que pessoas cometem erros, mas esses erros podem ser prevenidos a partir de medidas de segurança,

principalmente a redução dos limites de velocidade.

Sintonizar nosso grau de civilização com as melhores práticas do planeta é uma meta ousada da Prefeitura de Salvador. Até pouco tempo, vivíamos uma verdadeira barbárie no trânsito de nossas ruas e avenidas mas, graças às campanhas educativas, a população vem sendo sensibilizada para que tenhamos um trânsito mais educado, gentil e responsável.

Ainda hoje o Brasil tem o quinto trânsito mais violento do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, Índia, Rússia e China. A cada 12 minutos morre um brasileiro vítima de acidente de trânsito, sem falar que, para cada morto, três pessoas ficam

sequeladas, gerando perdas econômicas e sociais para o país.

Salvador já pode ser considerada um referencial para o Brasil. Aos poucos, a população vai compreendendo que é inconsequente, em todos os sentidos, transitar em determinadas ruas e avenidas da cidade numa velocidade superior à máxima permitida. Os últimos dados da Transalvador indicam que caiu de 85.476 notificações para 81.545 esse tipo de infração.

A segunda infração mais flagrada – transitar em faixa exclusiva para ônibus – caiu quase pela metade (47%), de 14.517 para 7.635. Avançar o sinal vermelho também diminuiu, de 10.569 registros para 7.051

A consciência é um dos maiores atributos do ser humano e despertá-la a cada dia é a nossa melhor contribuição para construção de um mundo melhor.