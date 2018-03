Por vaga antecipada, Vitória recebe o Jacobina, hoje, no Barradão

Líder do Baianão com 16 pontos, Leão pode se garantir na semifinal do estadual

O Vitória pode dar um passo importante no Campeonato Baiano neste domingo (4), a partir das 16h. O time enfrenta o Jacobina, no Barradão, e pode garantir vaga nas semifinais da competição com uma rodada de antecedência. O rubro-negro é o atual campeão invicto do torneio e busca o tri.

Avançar de fase não depende apenas das forças do Leão. Além de vencer o Jacobina, precisa que Bahia, Bahia de Feira ou Fluminense de Feira não vença na rodada.

Como é o líder, com 16 pontos, o Vitória chegará a 19 se ganhar. Na terceira posição, o Bahia tem 14, seguido de Fluminense de Feira (4º) e Bahia de Feira (5º), ambos com 13. Como faltam apenas dois jogos para o fim da primeira fase, se qualquer uma dessas equipes perder ou empatar, o Leão já estará garantido entre as quatro melhores equipes do Baianão.

A classificação está próxima, mas não dá para vacilar. O Vitória vai todo remendado para o jogo contra o Jacobina. Isso porque o rubro-negro não contará com Kanu, Yago e Denilson, todos punidos por agressão no Ba-Vi do dia 18 de fevereiro. O efeito suspensivo foi concedido pelo TJD no sábado (3), o que livra os atletas de cumprirem a suspensão no que exceder a duas partidas. Esta é a segunda.

O zagueiro pegou gancho de 10 jogos, enquanto o meia e o atacante cumprirão oito cada. Além deles, Rhayner também foi punido com oito jogos de suspensão, mas não poderia atuar de qualquer forma, já que passou por uma cirurgia no joelho e precisará de aproximadamente dois meses para se recuperar.

Vagner Mancini também não terá à disposição Juninho, Willian Farias e Cleiton Xavier, todos na fase de transição, além de Guilherme Costa e Júnior Todinho, ainda no departamento médico.

Quebra-cabeça

Na zaga, a tendência é que Ramon substitua Kanu e faça dupla com Bruno Bispo. Walisson Maia é outra opção. No ataque, André Lima supre a ausência de Denilson.

O time titular não foi divulgado por Mancini, que tem um quebra-cabeça para formar o meio-campo. Ele pode escolher dois atletas entre José Welison, Lucas Marques, Fillipe Soutto, Rodrigo Andrade, Baumjohann, Jhemerson e Jonatas Belusso. Isso considerando que vai repetir a estratégia de escalar Pedro Botelho na lateral esquerda e deslocar Bryan para o meio, o que foi feito na derrota de 1x0 contra o Bragantino, quarta-feira.

O provável time titular para enfrentar o Jacobina tem: Fernando Miguel; Lucas, Ramon, Bruno e Pedro Botelho; Uillian Correia, José Welison, Bryan e Jhemerson; Neilton e André Lima.

Apesar das ausências, o técnico garante que confia nas peças que tem, mesmo sem poder garantir que elas serão eficazes em campo. “No Baiano, faltam dois jogos e mais a fase de semifinais e final, que nós esperamos estar até o fim. Alguns atletas certamente vão jogar; outros, não. Existe o efeito suspensivo, e alguns atuariam, dependendo de como for o resultado. Mas aqueles que eu perder, tenho peças de reposição. Se a peça está à altura, vamos ver em campo. Mas confio em todos os que tenho, até porque temos um crédito”, avaliou Mancini.

Como já é o dia do jogo, a promoção de ingressos a R$ 10 acabou, e a arquibancada volta a custar R$ 30, à venda no Barradão.