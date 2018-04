Porta-voz de Temer assumirá comando da EBC

O nome de Parola terá de ser submetido ao conselho de administração da EBC, empresa pública que tem um conglomerado de mídia no País

O presidente Michel Temer decidiu nomear seu porta-voz, o embaixador Alexandre Parola, como novo presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Sem experiência em veículos de comunicação, Parola substituirá Laerte Rimoli, que deixará o cargo em maio.

O nome de Parola terá de ser submetido ao conselho de administração da EBC, empresa pública que tem um conglomerado de mídia no País. O substituto do embaixador como porta-voz de Temer ainda não foi anunciado.

Como antecipou na terça-feira, 10, o Análise Política+, nova plataforma de notícias de bastidores do Broadcast Político, Temer decidiu trocar o comando da EBC após Rimoli pedir para sair do cargo. O jornalista decidiu ir para os Estados Unidos, onde sua esposa mora desde agosto do ano passado.

Parola ficará na EBC até dezembro. Isso porque Temer prometeu indicá-lo para ser embaixador do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), cuja sede é em Genebra, na Suíça. A transferência dele para a Europa está prevista para o início de 2019.